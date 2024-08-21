Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Evi Arsası Bu Bölgede Olan Yaşadı, Çok Kazandıracak

"SAKİN ŞEHİR" UNVANIYLA TANINIYOR

Ankara’ya sadece 1 saat 15 dakika uzaklıkta bulunan Güdül, 23 köy ve 3 mahalleden oluşan, sakinliği ve doğal güzellikleriyle tanınan bir ilçe. 2016 yılında uluslararası Cittaslow ağına katılarak "Sakin Şehir" unvanını kazanan Güdül, bu sayede hem yurt içinde hem de yurt dışında bilinirlik kazandı.

Güdül, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Milattan önceki dönemlere ait oyulmuş mağaralar, Mzinos Şehri ve Sorgun Göleti gibi tarihi kalıntılar, ilçenin zengin geçmişini gözler önüne sererken, doğa tutkunları için de eşsiz bir keşif alanı sunuyor.