Yaşlılar ve çocuklar dikkat: Meteoroloji'den 3 bölgeye yüksek sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

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Yaşlılar ve çocuklar dikkat: Meteoroloji'den 3 bölgeye yüksek sıcaklık uyarısı! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın batı kesimlerden başlayarak ülkenin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

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Yaşlılar ve çocuklar dikkat: Meteoroloji'den 3 bölgeye yüksek sıcaklık uyarısı! - Resim: 2

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde ise 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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Yaşlılar ve çocuklar dikkat: Meteoroloji'den 3 bölgeye yüksek sıcaklık uyarısı! - Resim: 3

UYARIDA BULUNULDU

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

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Yaşlılar ve çocuklar dikkat: Meteoroloji'den 3 bölgeye yüksek sıcaklık uyarısı! - Resim: 4

Önümüzdeki günlerde bazı illerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

Ankara 31-35, İstanbul 32-36, İzmir 36-40, Edirne 37-41, Çanakkale 36-39, Muğla 36-40, Adana 38-42, Antalya 37-43, Kayseri 30-32.

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