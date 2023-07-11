Yaşlılar ve çocuklar dikkat: Meteoroloji'den 3 bölgeye yüksek sıcaklık uyarısı!

UYARIDA BULUNULDU

Sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm yurttaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.