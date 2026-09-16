Yaşlı Kadının Evinden Çıkanlar Şok Etti: Tam Bir Kamyon...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadının evinden bir kamyon atık çıkarıldı. Evde bulunan 14 kedi ile 1 köpek bakımevine teslim edildi.

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Yaşlı Kadının Evinden Çıkanlar Şok Etti: Tam Bir Kamyon...
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Siteler Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın birinci katından kötü koku gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese giden Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 75 yaşındaki kadının yalnız yaşadığı dairede atıkların biriktiğini ve sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğunu belirledi.

Yaşlı Kadının Evinden Çıkanlar Şok Etti: Tam Bir Kamyon... - Resim : 1

Ekipler, kadını ikna edip rızasını aldıktan sonra evde temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmada, evden bir kamyon çöp çıkarıldı, daire ilaçlandı.

Yaşlı Kadının Evinden Çıkanlar Şok Etti: Tam Bir Kamyon... - Resim : 2

Evde bulunan 14 kedi ile 1 köpek de sağlık kontrolleri ve bakımlarının yapılması için Marmaris Geçici Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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