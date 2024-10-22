Yaşlı Çifti Yangın Ayırdı… Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralı!

Şanlıurfa'da 6 katlı binanın 2'inci katında yangın çıktı. Yangında yatalak olduğu öğrenilen yaşlı adam hayatını kaybederken, eşi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yaşlı Çifti Yangın Ayırdı… Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralı!

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde 6 katlı binanın 2'nci katında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran yangını fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında, yatalak olduğu öğrenilen Fethi Kaban (80) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi İslim Kaban (78) ağır yaralı olarak Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin evde incelemesinin ardından yaşlı adamın cesedi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yaşlı Çifti Yangın Ayırdı… Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralı! - Resim : 1

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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