Yaşlı çifti öldüren damat, ifadesinde her şeyi anlattı

Sinop'un Dikmen ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından bıçaklanarak öldürüldükleri belirlendi.

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Yaşlı çifti öldüren damat, ifadesinde her şeyi anlattı

Sinop’ta Şeyh Hüseyin köyünde Hayri (51) ve Fatma Danacı (48) çiftinin yanan evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ev ve eve giden yol güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri damatları Nevzat Ş’nin, Danacı çiftinin evine gittiğini tespit etti.

Olayın ardından Dikmen ilçesinde pazardan giysi alarak üzerini bir cami tuvaletinde değiştiren, ardından lokantada çorba içtikten sonra aracıyla Gerze ilçesindeki evine gittiği belirlenen Nevzat Ş, gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Nevzat Ş’nin olay günü ailevi ve maddi nedenlerden ötürü telefonda tartıştığı Danacı çiftinin evine gittiği ve burada da tartışma yaşandığı anlaşıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Danacı çiftini bıçaklayarak öldüren zanlının daha sonra evin içine kolonya dökerek yangın çıkardığı tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Nevzat Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CESETLERİ BULUNMUŞTU

İlçede dün, Şeyh Hüseyin köyünde Hayri ve eşi Fatma Danacı’nın evlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, evde yapılan incelemede çiftin cesedi bulunmuştu.

Olayla ilgili çiftin damadı Nevzat Ş. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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