Yaşlı Adamın Cansız Bedeni Ağaca Asılı Bulundu

Olay, akşam saat 22.30 sıralarında Orduzu Mahallesi’nde meydana geldi. Eser’den uzun süredir haber alamayan yakınları, bölgede yaptıkları aramada, bir yurdun alt kısmında ağaca asılı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölge güvenlik çemberine alınırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Mehmet Zeki Eser’in yaşamını yitirdiğini belirledi. İlk bulgular, olayın intihar olabileceği yönünde değerlendirilirken, Eser’in cenazesi detaylı otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA