Yaşlı Adam, Cami Tuvaletinde Ölü Bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tarihi İshakpaşa Camii'nin tuvaletinde 68 yaşındaki bir adam ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cuma Mahallesi'ndeki tarihi İshakpaşa Camii'nin tuvaletinde saat 23.00 sıralarında; soba satış iş yeri sahibi Hasan Özkan (68) hareketsiz şekilde yerde yatar vaziyette bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Özkan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA