Yaşlı Adam Bahçede Ölü Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Akhisar Mahallesi'ndeki evinden dün çıkan 60 yaşındaki Rahmi Öztürk, evine bir daha geri dönmedi. Akşam saatlerinde eve gelmeyen adamı merak eden aile, jandarma komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

100 KİŞİLİK EKİP ARADI

Jandarma ekipleri nezaretinde arama ve kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı. 100 kişilik ekip Öztürk'ün en son pazar günü görüldüğü Edebey Mahallesi'ndeki bağ evinin çevresinde çalışma başlattı.

BAHÇEDE CESEDİ BULUNDU

16 saat süren çalışma sonucu ekipler, kayıp adamın cansız bedenini bir armut bahçesinde buldu. İlk belirlemelere göre cinayet şüphesinin olmadığı öğrenildi. Öztürk'ün cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA