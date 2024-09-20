Yaşı 200 Kurusu 1000 Liradan Satılıyor: Bütün Köyün Geçim Kaynağı Oldu

Aronyanın direkt üreticiden satıldığına değinen Serin, "Kilogram fiyatı ise 200 ile 250 TL arasında değişiyor. Bu da bize ciddi bir ekonomik gelir sağlıyor. Aronya meyvesinin raf ömrü uzun olduğu için 4-5 ay buzdolabında saklayabilir ve tüketebilirsiniz. Yaklaşık 4 kilogram taze meyveden 1 kilogram kurusu çıkıyor o da 800 ile bin TL arasında satılıyor" diye konuştu.

Meyve sayesinde vitamin ilaçlarını bıraktı



İlk aşamadan itibaren oğluna yardım edenlerden anne Arzu Serin ise, "Oğlumun bahçesinde hasadına yardım ediyoruz. Çalı gibi bir ağaç olduğu için meyvesini toplaması çok kolay. Biz de meyveyi yeni yeni öğreniyoruz. Elimizden geldiği kadar meyve suyunu, reçelini deneme amacıyla yapıyoruz. Lokumunu denemiştim o da iyi oldu.