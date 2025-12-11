Yaşar Güler’den Terör Örgütü PKK’ya Kritik Uyarı: ‘İltisaklı Gruplar Silahları Teslim Etmeli’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Savunma Bakanı Hulusi Güler, 2026 yılı bütçesinin TBMM’de görüşüldüğü oturumda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Güler, özellikle “Terörsüz Türkiye” süreci ve Suriye’deki gelişmelere dair mesajlar verdi.

Bakan Güler, TBMM’de yaptığı konuşmada terörle mücadele konusuna değinerek, “Sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi ve devam etmesi için PKK ve iltisaklı tüm gruplar fesih kararına uymalı, başta Suriye olmak üzere bulundukları tüm bölgelerde derhal terör faaliyetlerine son vermeli ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidirler” ifadelerini kullandı.

Güler ayrıca, bölgedeki güvenliğe ilişkin net mesajlar vererek, “Bölgedeki huzur tehlikeye atacak hiçbir terör yapılanmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

DİKKAT ÇEKEN ‘SDG’ MESAJI

Bakan, Suriye’deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı. Güler, konuya dair şunları söyledi: "Suriye'deki silahlı unsurların merkezi yönetime hızlı bir şekilde entegre olması zorunlu. Son dönemde yapılan bazı açıklamalar ve uluslararası medyada yer alan analizler YPG-SDG terör örgütünün bölgesel aktörler tarafından bir aparat olarak kullanılmaya çalışılarak yeni jeopolitik mühendisliklere zemin hazırlanmak istendiğini de göstermektedir. Bu durum yalnızca Suriye için değil Türkiye’nin millî güvenliğine yönelik de doğrudan bir tehdittir.”



