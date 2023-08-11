Yaşanan sıcaklıklar hiçbir şey, bu kez Mısır'dan geliyor: 46 dereceyi göreceğiz!
"Tam sıcaklıklar bitti, rahat nefes alacağız" derken yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceğiz. Önümüzdeki günlerde resmen kavrulacağız. İşte hava durumuyla ilgili önemli açıklamalar...
Çöl sıcakları olarak bilinen Eyyam-ı Bahur, geçen hafta Türkiye'yi resmen kavurmuştu. 7 Ağustos Pazartesi itibarıyla sıcaklar yerini serin havalara bıraktı ve sıcaklık 10 derece birden düştü.
Başta sıcaktan kavrulan İstanbullular olmak üzere vatandaşlar serinlikle derin bir nefes aldı. Ancak serin havalar önümüzdeki hafta bu kez yerini Mısır'dan gelecek sıcaklara bırakacak.
"46 dereceye yükselecek"
NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, Mısır'dan gelen sıcak hava dalgasının pazar gününden itibaren etkisini göstereceğini, bazı illerde hava sıcaklıklarının 46 derecelere yükseleceğini belirtti.
Çalışkan, aşırı sıcakların geri döneceğini belirterek "Aşırı sıcaklar bitmedi, bir yenisine daha hazırlanıyoruz. Bu sefer pazar günü Mısır üzerinden gelecek. Mısır üzerinden geleceği için Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak. Bu sefer İç Anadolu'da sıcaklık rekorları kırılacak" uyarısında bulundu.