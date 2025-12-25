Yasaklı Boya, Sahte Bal, Hileli Yoğurt... Soframızdaki Tehlike İfşa Oldu! İşte O Markalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerinin ardından yeni bir ifşa listesi yayımladı. Listede baharatlarda yasaklı boya, balda taklit, pul biberde domates, manda yoğurdunda ise inek sütü tespit edildi.

Yasaklı Boya, Sahte Bal, Hileli Yoğurt... Soframızdaki Tehlike İfşa Oldu! İşte O Markalar
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, taklit ve tağşişle mücadele kapsamında yaptığı son kontrollerin ardından sağlığı tehlikeye düşüren ürünleri açıkladı. Yayımlanan güncel listede onlarca yeni ürün yer aldı.

Bakanlığın son güncellemesinde özellikle “sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar” başlığı dikkat çekti. Denetimler sonucunda, gıdanın gerçek niteliğini bozan ve tüketici sağlığını riske atan uygulamalar tespit edildi. Bu kapsamda bazı üreticilerin, mevzuata aykırı şekilde yasaklı maddeler kullandığı belirlendi.

BAHARATLARDA YASAKLI BOYA SKANDALI

Denetimlerde, bazı baharat markalarının ürünlerinde gıdada kullanımına kesinlikle izin verilmeyen boyalar kullandığı ortaya çıktı.

PUL BİBERDE DOMATES, BALDA TAKLİT

Taklit ve tağşiş listesinde yer alan bulgular da dikkat çekti. Aslanpetek markasına ait ballarda taklit ve tağşiş tespit edildiği açıklandı. Erkan Egemen markalı pul biberde ise ürünün içeriğinde domates bulunduğu belirlendi. Bu tür uygulamaların tüketiciyi yanıltmanın yanı sıra gıda güvenliğini de zedelediği ifade edildi.

MANDA YOĞURDUNDA İNEK SÜTÜ ÇIKTI

Listede en dikkat çeken tespitlerden biri ise Genç Ada markasına ait manda yoğurduyla ilgili oldu. Yapılan analizlerde, manda yoğurdu olarak satılan üründe inek sütü tespit edildi. Bu durumun özellikle alerjisi Hayati olan bireyler için ciddi riskler taşıdığına dikkat çekildi.

RİSKLER ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Manda yoğurduna inek sütü karıştırılmasının, inek sütü alerjisi bulunan kişilerde kaşıntı, mide-bağırsak problemleri ve cilt döküntülerinden nefes darlığına kadar uzanan ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

