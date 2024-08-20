Yasak Kalkar Kalkmaz Türkiye'ye Koştular! Eylül Ayı Gelmeden Tonlarca İstiyorlar

Düzelen ikili ilişkilerin ardından Türkiye'ye yönelik yatırımlarını her geçen gün artıran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçtiğimiz yıllarda yurt dışına satışı yasaklanan ve sonrasında ihracat yasağı kaldırılan bir ürün için Türkiye'nin kapısını çaldı.

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Yasak Kalkar Kalkmaz Türkiye'ye Koştular! Eylül Ayı Gelmeden Tonlarca İstiyorlar - Resim: 1

Uzun yıllar boyunca Türkiye ile büyük sorunlar yaşayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), geçtiğimiz yıllarda düzelen ikili ilişkilerin ardından Türkiye'ye yönelik yatırımlarını hızlandırdı.

Bölgede Türkiye'nin en büyük ticaret partnerlerinden biri haline gelen körfez ülkesi, son olarak Türkiye'den tonlarca ayçiçek yağı satın almak için girişimlerde bulundu. Özellikle Dubai ve Abu Dabi'de artan turist sayısı sonrasında pek çok alanda ham madde ihtiyacı hisseden BAE, Türkiye'den çok sayıda gıda ve inşaat malzemesi temin edebilmek için şirketlerin kapısını çaldı.

İHRACATI YASAKLANMIŞTI

2022 yılında ihracat yasağı getirilen ayçiçek yağına yönelik bu kısıtlamaların kalkmasının ardından, BAE tarafından gelen tonlarca büyüklükteki siparişler ise sektördeki firmaların yüzünü güldürmüş durumda.







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