Yasak Dinlemedi, Avladığı Kızıl Geyik ve Yaban Keçilerini Sucuk Yaptı

Antalya'da avlanma yasağı dinlemeyen şahsın, Yaban Keçisi ve Kızıl Geyik türlerini avlayıp sucuk yaptığı bildirildi. Şahıs hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandığı bildirildi.

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Yasak Dinlemedi, Avladığı Kızıl Geyik ve Yaban Keçilerini Sucuk Yaptı

Antalya’nın Aksu ilçesinde skandal bir olay yaşandı. Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesinde bir evde yasa dışı avlanarak saklanan 48 kilogram işlenmiş ve işlenmemiş et ele geçirdi. Yapılan DNA analizlerinde etlerin, koruma altındaki Yaban Keçisi ve Kızıl Geyik türlerine ait olduğu belirlendi. Şahıs hakkında idari yaptırım ve tazminat cezası uygulandı.

Yasak Dinlemedi, Avladığı Kızıl Geyik ve Yaban Keçilerini Sucuk Yaptı - Resim : 1

Ekipler, koruma altındaki yaban hayvanlarının yasa dışı avlanması ve ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Aksu ilçesinde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda, günlük kullanımda olan bir buzdolabı ve salonda gizlenmiş derin dondurucuda toplam 48 kilogram işlenmiş ve işlenmemiş et ele geçirildi. Ekipler tarafından ele geçirilen etler, 5 paket kıyma, 10 adet sucuk, 4 paket kemikli et, 2 adet but, 3 paket kuşbaşı yağ, 2 paket yağlı kıyma ve 14 paket kuşbaşı et olarak sıralandı.

Yasak Dinlemedi, Avladığı Kızıl Geyik ve Yaban Keçilerini Sucuk Yaptı - Resim : 2

Yapılan DNA analizleri sonucu, bu etlerin 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre koruma altındaki Yaban Keçisi ve Kızıl Geyik türlerine ait olduğu tespit edildi. Şahıs hakkında, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetten idari yaptırım ve tazminat cezaları uygulandı.

Kaynak: İHA

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