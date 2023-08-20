Yasak aşk mahkemede bitti! Çin işkencesi yaptı, şantajla parasını aldı

Sabah'ta yer alan habere göre Çiğdem Ö.(45), 2023 yılının Mart ayında bir yakınına refakatçi olmak için hastaneye gitti. Hastanede kendisinden yaşça küçük olan Süleyman K.(27) ile tanıştı. Kısa sürede sohbeti ilerleten ikili arasında iddiaya göre duygusal yakınlaşma oldu. İkilinin önündeki en büyük sorun ise Çiğdem Ö.'nün evli ve 2 çocuk annesi olmasıydı.