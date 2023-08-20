Yasak aşk mahkemede bitti! Çin işkencesi yaptı, şantajla parasını aldı
Hastanede başlayan yasak aşk karakolda bitti. Evli Çiğdem Ö. ile ilişki yaşayan Süleyman K. bir süre sonra tehdit ve şantajlara başladı. Çiğdem Ö.'ye işkence yapan Süleyman K. suçlamaları reddetti.
Sabah'ta yer alan habere göre Çiğdem Ö.(45), 2023 yılının Mart ayında bir yakınına refakatçi olmak için hastaneye gitti. Hastanede kendisinden yaşça küçük olan Süleyman K.(27) ile tanıştı. Kısa sürede sohbeti ilerleten ikili arasında iddiaya göre duygusal yakınlaşma oldu. İkilinin önündeki en büyük sorun ise Çiğdem Ö.'nün evli ve 2 çocuk annesi olmasıydı.
HASTANEDEKİ YASAK AŞK PARA AVINA DÖNÜŞTÜ
Hastanede başlayan bu yakınlaşma, gün geçtikçe hız kazandı. Sosyal medyada yazışan ikili, sık sık telefonda da konuşmaya başladı. Ancak Çiğdem Ö.'nün yasak aşk heyecanı, sevgilisinin tehditleriyle çabuk söndü. İddiaya göre Süleyman K., ilişkilerini kocasına ve çocuklarına söyleyeceğini ileri sürerek para istedi. Korkudan ne yapacağını şaşıran kadın, sevgilisinin tehditlerine dayanamayarak yaklaşık 60 bin lira parayı gözden çıkardı.
ÖLÜM TEHDİTLERİ, GASP, DARP
Parayla da yetinmeyen Süleyman K., 21 Temmuz günü eşi ve çocuklarını öldürmekle tehdit ederek Çiğdem Ö.'yü kafeye çağırdı. Ardından eve geçmek isteyen Süleyman K., teklifini kabul etmeyen Çiğdem Ö.'nün ensesine ve yüzüne defalarca yumruk attı, boynundaki telefonla banka kartlarının olduğu çantaya el koydu. Çaresizce sevgilisinin peşinden giden kadın, henüz başına gelecek felaketlerden habersizdi.
100 BİN LİRALIK ÇİN İŞKENCESİ
Ev olarak kullandığı depoya geldikten sonra kapıyı kilitleyerek Çiğdem Ö.'yü tekme tokatlarla darp eden saldırgan, 100 bin lira daha istedi. O kadar parası olmadığını söylemesi üzerine çaresiz kadını dayakla kanlar içinde bırakan Süleyman K., bununla da yetinmedi. Adeta Çin işkencesi uygulayarak Çiğdem Ö.'nün vücuduna atlama ipiyle vurdu, elindeki bıçağı boğazına ve karnına dayayarak öldürmekle tehdit etti.