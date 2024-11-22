Yasadışı Bahis Soruşturması! 3 Fenomen İçin Hapis Cezası İstendi

Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamelerde, 3 fenomenin 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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Yasadışı Bahis Soruşturması! 3 Fenomen İçin Hapis Cezası İstendi

Aralarında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve milyonluk takipçileri bulunan çok sayıda sosyal medya fenomenleri hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilmişti. Sosyal medya fenomenlerinin büyük bir kısmı tutuklanırken Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.

Yasadışı Bahis Soruşturması! 3 Fenomen İçin Hapis Cezası İstendi - Resim : 1

Geçtiğimiz gün aralarında MasterChef ve Survivor isimli yarışmalardan tanınan Yasin Obuz ve 6 fenomen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Hazırlanan iki iddianamede Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, tutuklu sanıklak Ramazan Karkin, Soner Kabakçı, Esma Sözen, Emircan Çelik ve Muzaffer Zorbey Erkoçlar'ın 3 yıla kadar hapisleri istenmişti.

3'ER YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Soruşturma kapsamında üçüncü iddianame hazırlandı. Sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş hakkında "Yasa dışı bahse teşvik ve reklam yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Yasadışı Bahis Soruşturması! 3 Fenomen İçin Hapis Cezası İstendi - Resim : 2

Yasadışı bahis reklamı yaptıkları ve insanları teşvik ettikleri iddia edilen 3 sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan ayrı ayrı iddianamelerde, 3 şüphelinin ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemeleri’nde başlanacak.

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Kaynak: İHA

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