Yasa Dışı Bahis Sitesi Showbahis Çetesi Çökertildi! 2 Milyar TL'lik Para Trafiği! 20 Gözaltı

İstanbul merkezli yasadışı bahis operasyonunda, “showbahis.com” üzerinden 2 milyar TL’yi aşan işlem hacmi yöneten 22 kişilik yapı deşifre edildi. Jandarmanın 6 ilde düzenlediği eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda araç, taşınmaz ve banka hesabına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yasa dışı bahis operasyonu gerçekleştirildi.

2 MİLYAR TL'LİK SERVET BLOKE ALTINDA

Soruşturma kapsamında, "showbahis.com" adlı yasa dışı bahis platformunu işleten suç örgütüne yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan detaylı analizler sonucunda, örgütün hesap hareketlerinde toplam 2 milyar 86 milyon 8 bin 77 Türk Lirası yasa dışı servet tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI BASKINLAR VE GÖZALTILAR

Operasyon, İstanbul merkezli olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirildi. İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da belirlenen 17 farklı adrese baskın düzenlendi. Baskınlar neticesinde, örgüt lideri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, 1 örgüt lideri, 3 yönetici ve 18 operasyonel üyeden oluştuğu bildirildi.

SUÇ GELİRLERİNE EL KONULDU

Yasa dışı yollarla elde edilen ve "yağma edilmiş servet" olarak nitelendirilen varlıklara yönelik de önemli adımlar atıldı. Soruşturma kapsamında; 11 adet araca, 3 adet taşınmaza (gayrimenkul), 265 adet banka hesabına, tedbiren el konuldu ve yasa dışı servet bloke altına alındı.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki sorgu süreçlerinin devam ettiği ve işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

