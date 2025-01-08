Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Genişliyor, Acun ve Saran Mahkemenin Radarında

Yasa dışı bahis soruşturmasında liste uzamaya devam ederken, soruşturmada ismi geçen iş insanı Saadettin Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Aynı soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın da şüpheli sıfatıyla sorgulandığı öne sürüldü.

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Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Genişliyor, Acun ve Saran Mahkemenin Radarında

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘yasa dışı bahis’ soruşturmasında liste uzadıkça uzamaya devam ederken listede yer alan isimler hakkında da yeni gelişmeler ortaya çıkıyor.

Yasa dışı bahis soruşturmasında ismi geçen dikkat çeken isimlerden olan ünlü iş insanı Saadettin Saran hakkında flaş bir karar alındı. Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Genişliyor, Acun ve Saran Mahkemenin Radarında - Resim : 1

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Mevcut dosyanın gidişatı gereği Saran hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini belirten başsavcılık konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: Kamuoyunda yasadışı bahis olarak bilinen 7258 sayılı kanuna muhalefet suçu iddiası ile hakkında soruşturma yürütülen Sadettin Saran bakımından, mevcut dosyanın seyri gereği şu aşamada yurtdışına çıkamamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmaktadır.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Genişliyor, Acun ve Saran Mahkemenin Radarında - Resim : 2

SARAN’IN KANALI S SPORTS PLUS'A RTÜK’TEN CEZA

Öte yandan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yasa dışı bahis reklamı tespit edildiği gerekçesiyle Sadettin Saran’ın sahibi olduğu S Sports Plus'a yüzde 3 idari para cezası kesmişti.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Genişliyor, Acun ve Saran Mahkemenin Radarında - Resim : 3

ACUN DA LİSTEDE

19 Kasım'daki Karadağ - Türkiye maçı sırasında saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptıkları gerekçesiyle Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen ve TV8 kanalına da yüzde 3 idari para cezası verilmişti. Acun Ilıcalı hakkında da "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Yasa Dışı Bahis Soruşturmasında Liste Genişliyor, Acun ve Saran Mahkemenin Radarında - Resim : 4

MEHMET ALİ ERBİL VE SERDAR ORTAÇ İÇİN İDDİANAME HAZIRLANDI

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yer almıştı. 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

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Kaynak: DHA

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