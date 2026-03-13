Yasa Dışı Bahis Sitelerine Alt Yapı Sağlayan Şirkete Operasyon

Paymix operasyonu kapsamında yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı iddia edilen Pentech Bilişim’e TMSF kayyım olarak atanırken, şirketle bağlantılı 8 şüpheliye yönelik Bursa merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yasa Dışı Bahis Sitelerine Alt Yapı Sağlayan Şirkete Operasyon
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Paymix operasyonu kapsamında ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan ön incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığı yönünde delillere ulaşıldı. Soruşturma kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

8 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Öte yandan toplanan deliller neticesinde, 13 Mart 2026 tarihinde Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu değerlendirilen ve yasa dışı bahis eylemlerine katıldığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi’ne de TMSF kayyım olarak atandı, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu.

Kaynak: DHA

İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti İşte Benim Stilim Yarışmacısı Ayşegül Eraslan Ölü Bulundu! Evindeki Kanlı Not Detayı Dikkat Çekti
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Terörsüz Türkiye’de Yeni Dönem: Tarih Verildi Yasa Teklifi TBMM'ye Geliyor Terörsüz Türkiye’de Yeni Dönem: Tarih Verildi Yasa Teklifi TBMM'ye Geliyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
Irak'ta ABD Yakıt Uçağı Düştü: CENTCOM'dan açıklama Irak'ta ABD Uçağı Düştü
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Gözaltında
İletişim Başkanlığı DMM'den THY Açıklaması: Dezenformasyon İçeriklidir İletişim Başkanlığı'ndan THY Açıklaması: Dezenformasyon İçeriklidir
AFAD Duyurdu: Tokat'ta 5,5 Büyüklüğünde Deprem! Okullar Tatil Edildi Tokat'ta Deprem! Bir Çok İlde Hissedildi
Trump Ağzındaki Baklayı Çıkardı: Petrol Yükseldikçe Biz Kazanıyoruz Trump Ağzındaki Baklayı Çıkardı: Petrol Yükseldikçe Biz Kazanıyoruz