Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 28 Gözaltı

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin 'Golbet' ve 'Hasbet' isimli internet siteleri üzerinden 'kapalı devre' olarak tabir edilen yöntemle; kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkânı gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları tespit edildi.

4 İLDE 28 GÖZALTI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkezli olarak Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 28 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin suç işlerken kullandıkları değerlendirilen dijital materyallere de el konuldu.

Kaynak: DHA