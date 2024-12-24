Serdar Ortaç Hakim Karşısında, Mütalaa Açıklandı: Adliyedeki Hali Dikkat Çekti

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Serdar Ortaç bugün hakim karşısına çıkıyor. Mehmet Ali Erbil de duruşmada tanık olarak dinlenmek üzere adliyeye geldi.

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Serdar Ortaç Hakim Karşısında, Mütalaa Açıklandı: Adliyedeki Hali Dikkat Çekti

Yasa dışı bahis yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istenen Serdar Ortaç bugün hakim karşısına çıkıyor. Ortaç, duruşmaya katılmak üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi. Ortaç'ın adliyeye gelirken yürümekte güçlük çekmesi dikkati çekti.

Serdar Ortaç Hakim Karşısında, Mütalaa Açıklandı: Adliyedeki Hali Dikkat Çekti - Resim : 1

Ortaç’ın yargılandığı davada tanık olarak dinlenecek Mehmet Ali Erbil de duruşma salonunun önüne geldi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Serdar Ortaç Hakim Karşısında, Mütalaa Açıklandı: Adliyedeki Hali Dikkat Çekti - Resim : 2

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" kararı verilmiş, daha sonra ünlü isimler hakkındaki 'ev hapsi' kararı kaldırılmıştı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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