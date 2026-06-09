Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe: 27 İlde Operasyon, 72 Gözaltı

Antalya merkezli 27 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 72 şüpheli gözaltına alındı. MASAK incelemelerinde, bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen banka hesaplarında son bir yılda 8 milyar liralık para hareketi tespit edildi.

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Yasa Dışı Bahis Ağına Büyük Darbe: 27 İlde Operasyon, 72 Gözaltı
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığınca bir internet sitesinde 7258 sayılı 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkındaki kanuna' muhalefet suçunun işlendiği belirlenerek soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) araştırması da yapılan soruşturmada, para transferlerine aracılık ettiği değerlendirilen 84 banka hesabı incelendi. İncelemeler sonucunda söz konusu banka hesaplarının yıllık işlem hacminin 8 milyar lira olduğu belirlendi.

27 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Yapılan çalışmalarda, İstanbul'dan 23, Antalya'dan 6, Batman ve Hakkari'den 5'er, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa'dan 4'er, İzmir, Bursa, Adana, Hatay ve Van'dan 3'er, Mardin, Mersin, Aydın'dan 2'şer, Ankara, Samsun, Gaziantep, Nevşehir, Burdur, Kocaeli, Niğde, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla ve Siirt'ten 1'er olmak üzere 27 ilde toplam 84 şüpheli tespit edildi.

Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 72 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4 kişinin cezaevinde olduğu belirlenirken 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller de ele geçti.

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Kaynak: AA

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