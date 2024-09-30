Yasa Dışı Avlanan Kişiye 11 Bin TL Ceza

Van'ın Erciş ilçesinde yasa dışı avlanan şahısa 11 bin 548 TL idari para cezası verildi, ruhsatsız tek kırma av tüfeğine de el kondu.

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Yasa Dışı Avlanan Kişiye 11 Bin TL Ceza

Doğa Koruma Milli Parklar (DKPM) 14. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri yasa dışı ve kaçak avlananlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çalışmalar çerçevesinde DKMP Erciş Şefliği ekipleri tarafından yapılan av koruma kontrol çalışmalarında yasa dışı avlanan bir kişi hakkında tutanak düzenledi.

Ruhsatsız tek kırma av tüfeğine Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmek üzere el konuldu. Şahıs hakkında ise 11 bin 548 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

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