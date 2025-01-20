Yarıyıl Tatilinde Çocuklar Parklara Akın Etti

Aydın’da yarıyıl tatilin fırsat bilen öğrenciler parklara akın etti. Boş vakitlerini değerlendiren çocukları parkları doldurup taşırdı.

Yarıyıl Tatilinde Çocuklar Parklara Akın Etti

Aydın’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili başladı. Aydın’da 189 bin 372 öğrenciden kimileri köylerine giderken şehir merkezinde kalanlar ise parkları doldurdu.

Yarıyıl Tatilinde Çocuklar Parklara Akın Etti - Resim : 1

Güzel havayı fırsat bilen il merkezindeki bazı öğrenciler, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan çocuk parkında oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Yarıyıl Tatilinde Çocuklar Parklara Akın Etti - Resim : 2

kinci dönem 3 Şubat Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İHA

Etiketler
Aydın
Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı Deha Dizisinde Deprem! Ünlü Oyuncu Apar Topar Ayrıldı: Aras Bulut İynemli'nin İlk Tepkisi Şaşırttı
TEM Otoyolu’nda Feci Kaza, İki Sürücü de Burnu Kanamadan Kurtuldu TEM Otoyolu’nda Feci Kaza, İki Sürücü de Burnu Kanamadan Kurtuldu
Gaziantep'te Yangın Faciası! İki Kardeş Öldü 2 ve 4 Yaşlarındaki İki Kardeş Öldü
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü Hurda Teşviki Piyasaları Karıştırdı! İkinci El Araçlarda Rüzgar Tersine Döndü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü SGK Başuzmanı İsa Karakaş Duyurdu: Emekli Maaşında Yeni Kök Maaş Formülü
SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak SSK ve Bağkur Emeklisi Yaşadı: Başvuran Emekliye Fazladan Para Yatacak
Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin Bankalardan Emekli Promosyonu Alan Emekliler Yandı: Sakın Bu Tuzağa Düşmeyin
Mesai Saatleri Kısalıyor mu? Hükümet İlk Adımı Atıyor: Esnek Çalışmada Meslekler Tek Tek Belli Oldu Hükümet İlk Adımı Atıyor, Meslekler Tek Tek Belli Oldu