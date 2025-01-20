Yarıyıl Tatilinde Çocuklar Parklara Akın Etti
Aydın’da yarıyıl tatilin fırsat bilen öğrenciler parklara akın etti. Boş vakitlerini değerlendiren çocukları parkları doldurup taşırdı.
Aydın’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili başladı. Aydın’da 189 bin 372 öğrenciden kimileri köylerine giderken şehir merkezinde kalanlar ise parkları doldurdu.
Güzel havayı fırsat bilen il merkezindeki bazı öğrenciler, Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan çocuk parkında oynayarak keyifli zaman geçirdi.
kinci dönem 3 Şubat Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran Cuma günü sona erecek.
Kaynak: İHA