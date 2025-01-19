Yarış Atlarını Taşıyan Tır Çekiciyle Kafa Kafaya Çarpıştı, Trafik Birbirine Girdi

Edirne’de E-5 karayolu üzerinde yarış atı yüklü tırla araç yüklü çekici ile kafa kafaya çarpıştı. Korkutan kazada çekici sürücüsü yaralandı, yarış atları ise kazanın etkisiyle streste girdi.

Yarış Atlarını Taşıyan Tır Çekiciyle Kafa Kafaya Çarpıştı, Trafik Birbirine Girdi

Edirne'nin Havsa ilçesinde E-5 karayolu üzerinde İstanbul’dan Fransa’ya gitmek üzere yola çıkan yarış atı yüklü tır, araç yüklü çekici ile kafa kafaya çarpıştı.

Yarış Atlarını Taşıyan Tır Çekiciyle Kafa Kafaya Çarpıştı, Trafik Birbirine Girdi - Resim : 1

Yolun kaygan olmasından dolayı meydana gelen kazada çekici sürücüsü yaralanırken, tırın dorsesindeki yarış atları çarpışmanın etkisi ile strese girdi.

Yarış Atlarını Taşıyan Tır Çekiciyle Kafa Kafaya Çarpıştı, Trafik Birbirine Girdi - Resim : 2

Köy sakinlerinin 112’yi arayarak yardım istemesinin ardından olay yerine gelen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri kazaya müdahale etti. Köy sakinleri, atlarının dorse içinden çıkarılmasına yardım etti.

Kaynak: İHA

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