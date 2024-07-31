Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi
1 Ağustos itibarıyla birçok ürün ve hizmete peş peşe zam gelirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz hafta yaptığı açıklama ile toplu taşıma ücretlerine yüzde 50 oranında zam yapıldığını duyurmuştu. Toplu ulaşımda yeni ücret tarifesinin yarından itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, İstanbul'da yapılan yüzde 13'lük zamlı tarife bu hafta itibarıyla uygulanmaya başlamıştı.
Temmuz ayında elektrik tarifelerinden ekmek fiyatlarına, gıda ürünlerinden sigara ve alkole kadar peş peşe yapılan zamlar, Ağustos ayında da devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) geçtiğimiz hafta yapılan UKOME toplantılarında, toplu ulaşım için zam kararı almıştı. Artan maliyetlerin gerekçe gösterildiği zam kararında İBB, toplu ulaşım tarifelerine yüzde 13, ABB ise yüzde 38,9 ile yüzde 50 aralığında zam yapmıştı.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
İstanbul'daki zamlı ulaşım tarifesi 29 Temmuz tarihi itibarıyla geçerli olurken, Ankara'da yapılan zamlar yarından itibaren yürürlüğe girecek.
Yapılacak zamla birlikte ANKARAY, metro, EGO otobüsleri ile ÖHO ve ÖTA'larda tam biniş ücreti 15 liradan 21 liraya, öğrenci biniş ücreti de 7,5 liradan 10,5 liraya yükselecek.
Aktarma ücretleri de tam biletlilerde 7 liradan 10 liraya, öğrencilerde 4,5 liradan 6,5 liraya, öğretmenlerde ise 5 liradan 7,50 liraya çıktı.
MİNİBÜSTE İNDİ-BİNDİ 25 LİRA
Minibüslerde kısa mesafe için 17 lira olan yolcu ücretinin 25 lira; uzun mesafe için 20 lira olan yolcu ücretinin 30 lira olması kararlaştırıldı.
Öte yandan, 18 lira olan kredi kartı biniş ücreti 25 liraya; 442 Esenboğa Havalimanı-Kızılay ve Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) güzergahında çalışan otobüs ücreti ise 50 liradan 75 liraya yükseldi.
Yeni fiyat tarifesi, 1 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.
ABB: "ZAM YAPILMASI ZORUNLU OLMUŞTUR"
ABB'den, UKOME'nin aldığı karara ilişkin yapılan açıklamada, kentte ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023'te artış yapıldığı anımsatıldı.
Toplu taşıma ücretlerine geçen yıl yapılan zam sonrasında asgari ücretin yüzde 49 oranında arttığına ve motorinin litre fiyatının da yüzde 80 oranında yükseldiğine dikkati çekildi.
EGO Genel Müdürlüğü'nün aylık 400 milyon lira zarar ettiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu zarar, ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon lira olan zarara ilave 20 milyon lira olacaktır. Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranı yüzde 59'a ulaşmış olup, her 10 yolcudan yaklaşık 6'sı ücretsiz ve indirimli taşınmaktadır.
30 büyükşehir belediyesinin ücret tarifeleri karşılaştırıldığında, Türkiye geneli kilometre başı tam bilet ücretinin 0,71 lira, öğrenci bilet ücretinin 0,40 lira olduğu görülmektedir. Mevcut ücret tarifemizde ise kilometre başı tam bilet ücreti 0,41 lira, öğrenci bilet ücreti 0,20 lira olup Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda bilet ücret tarifemizde artış yapılması zorunlu olmuştur."