Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 50 Zam Geldi

"Bu zarar, ABB'nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon lira olan zarara ilave 20 milyon lira olacaktır. Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranı yüzde 59'a ulaşmış olup, her 10 yolcudan yaklaşık 6'sı ücretsiz ve indirimli taşınmaktadır.

30 büyükşehir belediyesinin ücret tarifeleri karşılaştırıldığında, Türkiye geneli kilometre başı tam bilet ücretinin 0,71 lira, öğrenci bilet ücretinin 0,40 lira olduğu görülmektedir. Mevcut ücret tarifemizde ise kilometre başı tam bilet ücreti 0,41 lira, öğrenci bilet ücreti 0,20 lira olup Türkiye ortalamasının oldukça altındadır. Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda bilet ücret tarifemizde artış yapılması zorunlu olmuştur."