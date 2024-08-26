Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 40 Zam Geldi

Türkiye'de uygulanan faiz politikalarına rağmen enflasyon tüm hızıyla artmaya devam ediyor. Enflasyonu gerekçe gösteren birçok firma, ürün ve hizmet bedellerine peş peşe zam yapma kararı alırken, son zam haberi Türkiye'nin en büyük kuruyemiş üreticilerinden olan Tadım'dan geldi.

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Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 40 Zam Geldi - Resim: 1

Geçtiğimiz yıl göreve başlayan ekonomi yönetimi ile birlikte Türkiye'de ekonomi modeli 180 derece değişirken, enflasyonla mücadele için parasal sıkılaşma dönemi başlatılmıştı.

Bir yılı aşkın sürenin geride kalmasına rağmen, enflasyonda gözle görülür bir düşüş yaşanmazken, vatandaşlar gün aşırı her şeye zam gelmesinden dert yanmaya devam ediyor.

KURUYEMİŞ FİYATLARINA REKOR ZAM

Temmuz ayında sigara, alkol, gıda, giyim ve birçok kalemde art arda zam kararları alınırken, son zam haberi Türkiye'nin en çok tüketilen kuruyemiş üreticisi Tadım'dan geldi. Türkiye Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tadım çerez grubuna zam yapıldığını duyurdu.

Bu hafta itibarıyla uygulanmaya başlayacak olan güncel fiyat listesine göre kuruyemişlerin fiyatları yüzde 40'a varan oranda artırıldı. Güncel fiyat listesi ise şu şekilde...

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