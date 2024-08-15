Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 38 Zam Geldi

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle çok sayıda ürün ve hizmete peş peşe zam yapılırken, son zam haberi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hizmet yürüten Karayolları Genel Müdürlüğü'nden geldi.



Halihazırda yüksek fiyat tarifesi nedeniyle eleştiri konusu olan köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 38 oranında zam yapıldığı duyurulurken, yeni fiyat tarifesinin 16 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Yapılan zammın ardından köprü ve otoyolların güncel fiyat listesi belli oldu.