Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi
Yüksek enflasyon nedeniyle üretim maliyetlerinin arttığını belirten firmalar, ürünlerine peş peşe zam yapmaya devam ediyor. Son zam haberi, atıştırmalık ürün sektörünün lideri Ülker'den geldi. Ülker, yarından itibaren geçerli olmaz üzere birçok ürününe yüzde 30'a varan oranda zam yapma kararı aldı.
Türkiye'nin en büyük atıştırmalık ürün üreticileri Ülker ve ETİ, geçtiğimiz haftalarda almış olduğu karar ile bütün ürünlerinde fiyat değişikliğine gitmişti.
ÜLKER ÜRÜNLERİ YÜZDE 30 ZAMLANACAK
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte peş peşe yapılan zamların ardından çok sayıda üretici firma, maliyetlerin arttığını gerekçe göstererek bu durumu ürünlerine yansıtma kararı aldı. Abur-cubur sektörünün liderlerinden ETİ, 17 Temmuz itibarıyla zamlı fiyatlarını reyonlara yansıtırken, Ülker'in zam kararı yarından itibaren geçerli olacak.
Yapılacak zam sonrasında Ülker ürünlerinin yeni fiyat listesi belli oldu.
Ülker tarafından market ve süpermarketlere önerilen liste fiyatlarına göre en çok satılan ürünler arasında yer alan Albeni, Dankek, Çikolatalı gofret, Hallet, Metro, Kekstra, Çokoprens, Susamlı, İkram, Biskrem, Çizi, Krispi, Çokonat, Caramio ve birçok farklı ürünün satış bedelleri 26 Temmuz tarihi itibarıyla tüm satış noktalarında yüzde 10 ile 30 arasında zamlı olarak satışa sunulacak.