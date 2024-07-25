Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi

Ülker tarafından market ve süpermarketlere önerilen liste fiyatlarına göre en çok satılan ürünler arasında yer alan Albeni, Dankek, Çikolatalı gofret, Hallet, Metro, Kekstra, Çokoprens, Susamlı, İkram, Biskrem, Çizi, Krispi, Çokonat, Caramio ve birçok farklı ürünün satış bedelleri 26 Temmuz tarihi itibarıyla tüm satış noktalarında yüzde 10 ile 30 arasında zamlı olarak satışa sunulacak.



