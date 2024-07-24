Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 20 Zam Geldi
Temmuz ayında elektrik, gıda, giyim ve ulaşım alanlarına yapılan peş peşe zamlara bir yenisi eklendi. Marketlerde sıklıkla tüketilen soğuk içeceklerin fiyatları da yarından itibaren yüzde 20 zamlanmaya başlayacak.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, ekonomi modelinde yaşanan tüm değişime rağmen dur durak bilmiyor. Temmuz ayının ilk günlerinde elektrikten ekmek fiyatlarına, ulaşım ücretlerinden sigara ve tütün ürünlerine kadar art arda gelen zamlara bir yenisi eklendi.
YAZ SICAĞINDA SOĞUK İÇECEKLERE DEV ZAM
ÖTV nedeniyle fiyatlarında artışa gidilen asitli içeceklerin ardından, bir zam haberi de yaz günlerince milyonlarca vatandaşın içine serinleten soğuk içeceklerden geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zam yapılacak soğuk ürün çeşitlerini ve yeni fiyatlarını duyurdu.