Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 20 Zam Geldi

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, ekonomi modelinde yaşanan tüm değişime rağmen dur durak bilmiyor. Temmuz ayının ilk günlerinde elektrikten ekmek fiyatlarına, ulaşım ücretlerinden sigara ve tütün ürünlerine kadar art arda gelen zamlara bir yenisi eklendi.



YAZ SICAĞINDA SOĞUK İÇECEKLERE DEV ZAM



ÖTV nedeniyle fiyatlarında artışa gidilen asitli içeceklerin ardından, bir zam haberi de yaz günlerince milyonlarca vatandaşın içine serinleten soğuk içeceklerden geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zam yapılacak soğuk ürün çeşitlerini ve yeni fiyatlarını duyurdu.