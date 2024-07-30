Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yapmayan Araç Sahiplerine Büyük Ceza Var!
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksitinin son ödeme tarihi 31 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Bu tarihi kaçıran araç sahipleri ilk aşamada gecikme faiziyle birlikte borç tutarını ödemek zorunda kalacak. Gecikmenin belirli bir süreyi aşması halinde ise araç sahipleri plaka iptali, trafikten men edilme ve araca el koyma gibi cezalarla karşı karşıya kalabilecek.
2024 yılı verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 araç bulunmakta. Bu araçlar, sınıflarına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini yapmamaları halinde birçok ceza ile karşı karşıya kalabiliyor.
Araç sahipleri için geçtiğimiz yıl 'deprem felaketi' gerekçe gösterilerek iki kez alınan MTV ödemeleri, bu yıl normal şekilde bir defaya mahsus olmak üzere tahsis edilecek. Ödeme kolaylığı sağlaması amacıyla yılda iki taksit şeklinde tahsis edilen MTV'nin ikinci taksiti için son tarih ise yarın.
MTV ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?
Milyonlarca vatandaş, yaşadıkları ekonomik sıkıntı nedeniyle MTV ödemelerini zamanında tamamlayamazken, internette en çok araştırılan sorulardan biri "MTV zamanında ödenmezse ne olur? MTV'yi geç ödemenin cezaları nelerdir?" oldu.
İşte MTV'yi zamanında ödememeleri halinde araç sahiplerinin karşı karşıya kalabileceği cezalar...