Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yapmayan Araç Sahiplerine Büyük Ceza Var!

2024 yılı verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı 29 milyon 367 bin 254 araç bulunmakta. Bu araçlar, sınıflarına göre belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerini yapmamaları halinde birçok ceza ile karşı karşıya kalabiliyor.



Araç sahipleri için geçtiğimiz yıl 'deprem felaketi' gerekçe gösterilerek iki kez alınan MTV ödemeleri, bu yıl normal şekilde bir defaya mahsus olmak üzere tahsis edilecek. Ödeme kolaylığı sağlaması amacıyla yılda iki taksit şeklinde tahsis edilen MTV'nin ikinci taksiti için son tarih ise yarın.



MTV ZAMANINDA ÖDENMEZSE NE OLUR?



Milyonlarca vatandaş, yaşadıkları ekonomik sıkıntı nedeniyle MTV ödemelerini zamanında tamamlayamazken, internette en çok araştırılan sorulardan biri "MTV zamanında ödenmezse ne olur? MTV'yi geç ödemenin cezaları nelerdir?" oldu.



İşte MTV'yi zamanında ödememeleri halinde araç sahiplerinin karşı karşıya kalabileceği cezalar...