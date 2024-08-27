Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi! Ağustos 2024 Sigara Fiyat Listesi

Son olarak ÖTV artışıyla birlikte fiyatları değişen sigaralarda yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini belirterek, güncel fiyatları paylaştı.

Son Güncelleme:
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Sigara Fiyatlarına Yeni Zam Geldi! Ağustos 2024 Sigara Fiyat Listesi - Resim: 1

Türkiye'de halkın yüzde 30'una yakını düzenli sigara tüketirken, bu durum Türkiye'yi Avrupa'nın en çok sigara içen ikinci ülkesi haline getiriyor.

Sigara içen insan sayısının bu kadar fazla olması, iktidarın ekonomi politikalarında da belirleyici rol oynamakta. Fahiş vergiler ile katlanarak artan sigara fiyatları, yılın geri kalan bölümünde 3 kere zamlanmıştı.

O TÜTÜN ÜRÜNÜNE YENİ ZAM GELDİ

Tüm tepkilere rağmen sigara fiyatlarına yeni zamlar gelmeye devam ediyor. Son olarak ÖTV zammıyla birlikte güncellenen fiyat listesinin ardından vatandaşlar, yıl sonuna kadar yeni bir zam yapılmasını beklemiyordu. Ancak sigara üreticileri, artan enflasyon, yüksek maliyetler ve fahiş vergi oranlarını gerekçe göstererek yeni bir zam kararı aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda JTI marka sigara gruplarına ait bir ürüne daha zam yapıldığını duyurdu.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Beyni Koruyup, Hafızayı Güçlendiriyor: Beklenen Hasat Başladı Beyni Koruyup, Hafızayı Güçlendiriyor: Beklenen Hasat Başladı
Toplu Taşımada Tamamen Zorunlu Oldu: Resmi Açıklama Geldi, Uymayan Yandı Toplu Taşımada Tamamen Zorunlu Oldu: Resmi Açıklama Geldi, Uymayan Yandı
Edirne'den Dünyaya Osmanlı Mirası: Meyve Sabunu İhracatı Başladı Edirne'den Dünyaya Osmanlı Mirası: Meyve Sabunu İhracatı Başladı
İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: İBB Tarih Verdi Ücretsiz Olacak İstanbul'da Yaşayanlar Havalara Uçacak: İBB Tarih Verdi Ücretsiz Olacak
Samsun'a Fabrika Kurmaya Karar Vermişti: Chery, Şehir Tercihini Değiştirdi Samsun'a Fabrika Kurmaya Karar Vermişti: Chery, Şehir Tercihini Değiştirdi
Tapuda Bu Şart Tamamen Kaldırıldı: Miras Paylaşımı Yaparken Bu Detaya Dikkat Tapuda Bu Şart Tamamen Kaldırıldı: Miras Paylaşımı Yaparken Bu Detaya Dikkat
Bu Şehirde Kira Fiyatları Rekor Arttı: İstanbul'u Bile Solladı Bu Şehirde Kira Fiyatları Rekor Arttı: İstanbul'u Bile Solladı
Son Tarih Verildi Arabalara Artık Resmen Zorunlu: Aracına Bunu Yapmayan Yandı Son Tarih Verildi, Artık Resmen Zorunlu Olacak!
Arsa Tapusu Almak İsteyenler Mutlaka Baksın: Bütün Paranız Bir Anda Boşa Gidebilir Arsa Tapusu Almak İsteyenler Mutlaka Baksın: Bütün Paranız Bir Anda Boşa Gidebilir
700 Yıllık Tarih Dünyanın Gözdesi... Sadece Orayı Görmek İçin Geliyorlar! Giren Bir Daha Geri Dönemiyor Giren Bir Daha Geri Dönemiyor
Kuzey Amerika'dan Getirilip Yozgat ve Konya'ya Ekildi: Kimse Yetişmesini Beklemezken Şimdi Dallardan Taşıyor ABD'den Getirilip Yozgat ve Konya'ya Ekildi: Kimse Yetişmesini Beklemezken Şimdi Dallardan Taşıyor
Böyle Vicdansızlık Olur mu? Tedavi Gördüğü İçin Kirasını Ödeyemedi, İcra ile Evden Atıldı Tedavi Gördüğü İçin Kirasını Ödeyemedi, İcra ile Evden Atıldı