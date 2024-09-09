Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni İndirim

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, akaryakıt fiyatlarının da son yıllarda katlanarak artmasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş, otomobil sahibi olmasına rağmen akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu ulaşım kullanmaya yönelirken, küresel ölçekli fiyat düşüşleri araç sahiplerinin nispeten soluklanmasına yardımcı oldu.



ÇARŞAMBA GÜNÜ MOTORİNE İNDİRİM GELECEK



Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan iki indirimin ardından bu kez motorin fiyatlarına çarşamba günü itibarıyla 1 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.



Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarının küresel ölçekli düşüşünün devam etmesi halinde, Türkiye'deki pompa fiyatlarının da aşağı yönlü seyir izlemeyi sürdüreceği bildirildi. İndirim söylentilerinin ardından akaryakıt fiyatları merak konusu oldu.