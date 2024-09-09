Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni İndirim

Son günlerde küresel piyasalarda düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirimler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan indirimlerin ardından sektör kaynakları, çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde motorin fiyatlarına 1 lira indirim geleceğini belirtti.

Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Akaryakıt Fiyatlarına Yeni İndirim - Resim: 1

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, akaryakıt fiyatlarının da son yıllarda katlanarak artmasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş, otomobil sahibi olmasına rağmen akaryakıt fiyatları nedeniyle toplu ulaşım kullanmaya yönelirken, küresel ölçekli fiyat düşüşleri araç sahiplerinin nispeten soluklanmasına yardımcı oldu.

ÇARŞAMBA GÜNÜ MOTORİNE İNDİRİM GELECEK

Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan iki indirimin ardından bu kez motorin fiyatlarına çarşamba günü itibarıyla 1 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarının küresel ölçekli düşüşünün devam etmesi halinde, Türkiye'deki pompa fiyatlarının da aşağı yönlü seyir izlemeyi sürdüreceği bildirildi. İndirim söylentilerinin ardından akaryakıt fiyatları merak konusu oldu.

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