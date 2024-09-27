Yarından İtibaren Geçerli Olacak: 6 TL Zam Geldi
Temmuz ayında başlayan zam fırtınası hız kesmeden devam ederken, bir sigara üreticisi daha fiyatlarına yeni zam kararı aldı. Türkiye pazarında önemli bir yer tutan Kt&G sigara grubu, yarından itibaren geçerli olacak şekilde fiyatlarına 6 liralık zam yaptı.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, iktidarın alkol ve tütün ürünlerine uyguladığı fahiş vergi oranlarıyla birleştiğinde, her geçen gün sigara fiyatlarına yeni bir zam gelmesi kaçınılmaz oluyor.
Bu yıl 4 kez zamlanan sigara fiyatlarında bir artış daha yapılacağını duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir sigara grubunun daha fiyatlarına 6 liralık zam yaptığını açıkladı.
EN UCUZ SİGARA 70 LİRADAN SATILACAK
Esse ve Raison markaları adı altında faaliyet yürüten Kt&G, sigara fiyatlarında yarından itibaren geçerli olacak şekilde 6 liralık artış yapılacağını duyurdu. Böylelikle, firmanın ürettiği en ucuz sigara olan Raison T Black'in satış fiyatı 70 liraya yükselirken, Esse çatısı altındaki en ucuz ürün ise 72 TL oldu.
İşte yarından itibaren geçerli olacak güncel sigara fiyat listesi...
Raison T Black: 70 TL
ESSE Reserv: 73 TL
ESSE Xmell: 72 TL
ESSE Brown: 72 TL
ESSE Blue: 80 TL
ESSE Black: 80 TL
ESSE White: 80 TL