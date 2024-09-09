Yarın Tanıtılacak iPhone 16'nın Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri arasında yer alan Apple, yarın yapacağı lansman ile Iphone 16'yı tanıtacak. Merakla beklenen telefonun Türkiye satış fiyatı ortaya çıktı.

Yarın Tanıtılacak iPhone 16'nın Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu - Resim: 1

Apple, dünyanın en çok kullanılan telefon modelinin yeni serisini yarın dünyaya duyuracak. Dünyanın dört bir yanından merakla takip edilecek lansman öncesi Iphone 16'nın Türkiye satış fiyatı ortaya çıktı. Pro ve Pro Max serilerinde ekran boyutunu artıran Apple, iPhone 16 Pro ekranını 6.1 inç’ten 6.3 inçe çıkarırken, iPhone 16 Pro Max’in ekranını 6.7 inç’ten 6.9 inç’e yükseltecek.

IPHONE 16 EKRANI 60 HZ OLMAYA DEVAM EDECEK

Düz modellerde ise herhangi bir değişiklik yapılmayacak. iPhone 16, 6.1 inç, iPhone 16 Plus 6.7 inç ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızı sunan ProMotion, Pro modellere özel olmaya devam edecek.

Telefon kullanıcıları ve teknolojik içerik üreticileri, iPhone 16'nın düz modellerinde 60 hz ekran kullanılacak olmasına tepki gösterirken, şirketin bu uygulamadan vazgeçmeyişi Pro ve Pro Max modellerine yönlendirme olarak değerlendirildi.

İşte iPhone 16'nın piyasaya çıkacağı fiyatlar...


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