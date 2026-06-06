Yarın Seçim Var! 3 İlde Sandıklar Kuruluyor: İşte Oy Verme Saatleri ve 27 Partilik Oy Pusulası Sıralaması

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimi doğrultusunda, belde statüsü kazanan yerleşim yerleri ile muhtarlıkları boşalan mahallelerde ara seçim maratonu başladı. Seçmenler, yerel yöneticilerini belirlemek üzere yarın sabahın ilk saatlerinden itibaren sandık başında olacak.

SEÇİM HANGİ BELDELERDE YAPILACAK?

Kritik belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimleri şu 6 beldede gerçekleştirilecek:

Tokat: Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bagtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri.

Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bagtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri. Gümüşhane: Merkeze bağlı Tekke beldesi.

Merkeze bağlı Tekke beldesi. Nevşehir: Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi.

Ayrıca Türkiye genelindeki 362 mahallede de muhtar ve ihtiyar heyeti seçimi yapılacak.

OY VERME SAATLERİNE DİKKAT

Seçim bölgelerinde oy verme işlemleri yarın sabah saat 07.00 itibarıyla başlayacak. Seçmenlerin vatandaşlık görevini yerine getireceği sandıklar, akşam saat 17.00'yi gösterdiğinde tamamen kapanacak ve oy sayım döküm işlemine geçilecek.

27 PARTİLİK OY PUSULASI SIRALAMASI

Kura çekimiyle belirlenen ve yarın seçmenin önüne gelecek olan birleşik oy pusulasındaki parti dizilimi şu şekilde olacak:

1- Adalet Birlik Partisi,

2- DEVA Partisi,

3- Vatan Partisi,

4- AK Parti,

5- Doğru Yol Partisi,

6- Büyük Birlik Partisi,

7- Saadet Partisi,

8- Yeni Türkiye Partisi,

9- Türkiye Komünist Hareketi,

10- CHP,

11- Yerli ve Milli Parti,

12- Anavatan Partisi,

13- Demokratik Sol Parti,

14- Gelecek Partisi,

15- Teknoloji Kalkınma Partisi,

16- İYİ Parti,

17- Anahtar Parti,

18- Yeniden Refah Partisi,

19- Demokrat Parti,

20- Adalet Partisi,

21- Anadolu Birliği Partisi,

22- Türkiye Komünist Partisi,

23- MHP,

24- Zafer Partisi,

25- Bağımsız Türkiye Partisi,

26- Halkın Kurtuluş Partisi,

27- Merkez Sağ Parti.

Kaynak: Haber Merkezi