Yargıtay'ın Can Atalay kararına CHP'den ilk tepki

Yargıtay'ın, AYM'nin Can Atalay kararını uygulamaması yönünde karar vermesinin ardından tepkiler gecikmedi.

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Yargıtay'ın Can Atalay kararına CHP'den ilk tepki

Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'la ilgili verdiği ikinci ihlal kararı Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında "AYM'nin hak ihlali kararının hukuki değeri yok" dedi.

Yargıtay'ın AYM kararını uygulamamasına karşı tepkiler yükselmeye başladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, karara karşı erken seçim çağrısı yaptı. Günaydın, "Krizde başlanılan yere geri dönüldü: Anayasa Mahkemesi’ne planlanmış itibar suikasti.. Filler tepişiyor, çimenler eziliyor.. Bu ülke böyle devam edemez; yerel seçimler sonrası acil gündem erken seçim olmalıdır!" dedi.

"YARGITAY ANAYASA'YA AYAR VERİYOR"

CHP'den bir tepki de Ali Mahir Başarır'dan geldi. Başarır sosyal medya hesabından yaptı paylaşımında "Yargıtay’ın bu kararı, kuvvetler ayrılığı ilkesini ayaklar altına almaktır. Meclis’in iradesine yani halkın iradesine apaçık darbe vurmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ayar vermektir. Yargıtay bir de utanmadan TBMM’ye Can Atalay’ın vekilliğini düşürün emri veriyor. Unutmayın! Düşmesi gereken Can Atalay’ın vekilliği değil, sizin bulunduğunuz koltuktaki görevlerinizdir!" diye kaydetti.

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Can Atalay Yargıtay CHP
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