Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: 24 Saatlik Vardiyada 14 Saat Sınırı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, özellikle sağlık sektöründe yaygın olan 24 saatlik çalışma sisteminde işçinin en fazla 14 saat fiilen çalışabileceğinin kabul edilmesine, kalan sürenin uyku ve zorunlu ihtiyaç sayılmasına hükmetti.

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Yargıtay’dan Milyonları İlgilendiren Emsal Karar: 24 Saatlik Vardiyada 14 Saat Sınırı
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Yargıtay, iş hayatında ezber bozacak ve milyonlarca vardiyalı çalışanı yakından ilgilendiren emsal niteliğinde bir karara imza attı. Özel bir hastanede ambulans şoförü olarak görev yapan bir çalışanın, fazla mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle istifa edip yargıya başvurmasıyla başlayan süreç, yüksek mahkemenin nihai kararıyla netleşti.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 24 saatlik vardiya sisteminde bir işçinin kesintisiz çalıştırılamayacağını, uyku ve insani ihtiyaçlar düşüldüğünde azami fiili çalışma süresinin 14 saat olarak hesaplanması gerektiğini karara bağladı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ FAZLA MESAİ İÇİN İSTİFA ETTİ

Dava konusu olayda, özel hastanede çalışan genç ambulans şoförü, hak ettiği fazla mesai ücretlerini alamadığı için iş sözleşmesini tek taraflı feshederek kıdem tazminatı ve diğer alacakları için dava açtı. Davalı şirket ise işçinin mazeretsiz işe gelmediğini ve kazalarda kusurlu olduğunu iddia ederek davanın reddini istedi.

İş Mahkemesi, işçiyi haklı bularak fazla mesailerin ödenmediğine ve kıdem tazminatı verilmesine hükmetti. Bölge Adliye Mahkemesi de sağlık sektörünün acil yapısı gereği şoförün uyuma imkanı bulamadığını kabul ederek yerel mahkemenin hesaplamasını onadı. Ancak dosya temyize taşınınca devreye Yargıtay girdi.

YARGITAY 20 SAAT ÇALIŞMA HESABINI BOZDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin günlük 20 saat üzerinden yaptığı fazla mesai hesaplamasını hatalı bularak bozdu. Yüksek mahkeme, ambulans şoförünün yaptığı işin niteliği gereği vardiya süresince uyku ve diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabileceğine dikkat çekti.

Kararda, "Çalışma süresinin 24 saat olması durumunda işçinin fiilen en fazla 14 saat çalışabileceği dairemizin yerleşik uygulaması gereğidir. Bu durumda işçinin çalıştığı günlerde günlük 11 saati aşan 3 saatlik çalışması fazla çalışma sayılmalıdır" denildi.

Ayrıca şirket tarafından sunulan ücret bordrolarının ve işçinin yıllık izinli olduğu günlerin hesaplamada dikkate alınmamasını hukuka aykırı bulan Yargıtay, Bölge Adliye Mahkemesi kararını oy birliğiyle bozdu.

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Kaynak: İHA

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