Yargıtay'dan Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Emsal Karar: İş Yerinde Kavga Eden Yandı!

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Bursa'da bir fabrikada tam 23 yıldır görev yapan işçi K.L., vardiya listelerinde adil davranmadığı gerekçesiyle vardiya amiriyle tartışmaya başladı. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar birbirlerine fiili saldırıda bulundu. Yumrukların havada uçuştuğu kavganın ardından işveren, iş yeri huzurunu ve güvenliğini bozdukları gerekçesiyle hem kavgacı işçiyi hem de vardiya amirini tazminatsız olarak işten çıkardı.

Kovulan işçi K.L., amirinin kendisine hakaret ettiğini, maket bıçağıyla üzerine yürüdüğünü ve kendisinin suçsuz olduğunu iddia ederek kıdem ve ihbar tazminatı talebiyle İş Mahkemesi’nin yolunu tuttu. İşveren ise kamera kayıtları ve tanık beyanlarını sunarak, işçinin sert bir cisimle amirinin kafasına vurduğunu ve suçunu savunmasında da itiraf ettiğini belirtti.

İŞ MAHKEMESİ İŞÇİYİ HAKLI BULDU

İş Mahkemesi, tanık beyanlarından kavgayı kimin başlattığı ve hangi sebeple başlattığı, yapılan kavgada hangi tarafın eyleminin kavganın başlamasında etkili olduğu, olayda haksız tahrik şartlarının olup olmadığının tespit edilmediğine dikkat çekti.

İzlenen kamera kayıtlarında bir tartışma olduğunun görüldüğü, ancak kavgayı kimin başlattığı ve kimin hangi etkili eylemlerde bulunduğunun tespit edilmediği, işyeri düzeninin bozulduğuna dair bir tespit de yapılamadığı, bu kapsamda davalının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Kararı davalı şirket istinafa gönderince devreye Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi girdi.

İSTİNAF KARARI BOZDU

Bölge Adliye Mahkemesi, davacının işyerinde vardiya amiri olarak çalışan işçi ile yaşadığı sözlü tartışma sırasında muhatabına fiili saldırıda bulunduğu, tanık beyanlarına göre sırtına vurduğu, böylece sataşma fiilinin sabit olduğuna dikkat çekti.

Haklı fesih şartlarının gerçekleşmesine rağmen İş Mahkemesi’nce kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulünün hatalı olduğu gerekçesiyle davalının istinaf başvurusunun kabulü ile İş Mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle davanın reddine karar verildi.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU

Kararın temyiz edilmesiyle dava dosyası Yargıtay 9. Hukuk Dairesi gündemine geldi. Mahkeme, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi kararını onadı.

Bu emsal kararla birlikte, kıdemi ne olursa olsun iş yerinde amirine veya çalışma arkadaşına fiili saldırıda bulunan işçilerin, haksız tahrik iddiaları olsa dahi tazminatsız olarak işten çıkarılmasının önü hukuken kesinleşti.

Kaynak: İHA