Yargıtay’dan kritik karar: Yanlış adres bildiren yandı!

Resmi Gazete'de, 20 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan Yargıtay kararına göre; dava ve icra gibi yasal takiplerdeki tebligatlarda yanlış adres beyan edilmesi, Tebligat Kanunu'nun 53. Maddesine göre 6 aydan 2 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek. Ayrıca muhtarlara verilen tebligatlar resmi olarak kabul edilmiş sayılacak.

"Yanlış tebligat adresi verilmesinin çok ağır sonuçları olabilir" diyerek uyarıda bulunan avukatlar, usulsüz tebligat halinde yapılması gerekenleri anlattı.

USULSÜZ TEBLİGAT BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Avukat Buket Nurşah Tekışık, “Tebligat kanunu öncelikle muhatabın bilinen en son adresine tebligat çıkarılır. Bilinen en son adresin neye göre belirleneceği, tebligat yönetmeliği madde 16'da ‘bilinen en son adresin tespitinde, tebliğ isteyenin beyanı, muhatabın veya diğer ilgililerin bildirimleri ya da mevcut belgeler esas alınır' hükmü gereği takip talebinde bizim bildirdiğimiz adreste, bilinen en son adres olarak esas alınır ve buraya yapılan tebligat geçerli bir tebligattır. Ancak gönderilen ilk tebligat muhatap tarafından veya tebellüğe yetkili kişiler tarafından tebliğden imtina edilirse veya geçici olarak adreste bulunmaz ise tebligat 21/1 prosedürüne uygun olarak yapılır. Geçici olarak adreste bulunmadığı Tebligat yönetmeliği 30/1 gereği araştırma yapılarak muhatabın nereye gittiği dönüp dönmeyeceği tebligata yazılır. Bu araştırma yapılmadan ve bu şerh tebligata düşülmeden yapılan tebligatlar usulsüzdür” dedi.

"7 GÜN İÇİNDE ŞİKAYET EDİLMELİ"

Tüzel kişilere göre uygun tebligat ve usulsüz tebligat halinde yapılması gerekenler hakkında konuşan Tekışık, şöyle konuştu:

“Tüzel kişilerde de uygulanacak ilk adım Tebligat kanunu 10. maddesi gereği bilinen en son adrese ilk tebligatın çıkarılması olacaktır. Bu adres açıksa tebligat kanunu 12. ve 13. maddelerinde açıklanan prosedüre uygun olarak bu kişilere sırasına dikkat gösterilmek suretiyle tebligat yapılmalıdır. Şirketin yetkilisi yoksa veya tebliğ alacak durumda değilse bunun açıkça tebligatta belirtilmesi gerekiyor.

Yukarıda sayılan usullere uyulmamış olması halinde ilgilinin tebliği öğrendiğini belirttiği tarih tebliğ tarihi olarak geçerli olacaktır. Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Madde 53. Usulüne Aykırı Tebliğin Hükmü başlığı altında ‘(2) Muhatabın tebliği öğrendiğini beyan ettiği tarih, tebliğ tarihi olarak kabul edilir. (3) Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması halinde, muhatabın tebliği öğrendiğinin ve bunun tarihinin iddia ve ispatı mümkün değildir' hükmü amirdir. Yukarıda yer alan kanun maddesinde belirtildiği gibi usulsüz tebligat yapılması neticesinde tebliğ tarihi olarak ilgili kişinin tebliğ tarihini belirttiği tarih esas alınacaktır.

Usulsüz tebligat İcra ve İflas Kanunu'na ilişkin ise ilgili kanunun 16. maddesinin 1. fıkrası gereğince yapılan işlem 7 gün içinde icra mahkemesine şikayet edilmelidir. Bu tebligat bir kamu düzenini ilgilendiren tebligat ise süre sınırı bulunmamaktadır.”

Kaynak: İHA