Yargıtay'dan Emsal Karar! Düğün Fotoğrafçılarına Kötü Haber

Elazığ'da yeni evlenen çift, düğün fotoğraflarını çektirmek için bir fotoğrafçıyla anlaştı. Ancak bir süre sonra fotoğraflarının kendilerinden habersiz şekilde albüm haline getirilip iş yerine gelen müşterilere teşhir edildiğini öğrendi. Bunun üzerine çift, savcılığa şikayette bulundu. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafçı hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan dava açtı. Elazığ 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan sanık, yaptığının suç olduğunu bilmediğini savunarak beraatini istedi.

KARAR YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Yerel mahkeme, gelinlik ve damatlıkla çekilen fotoğrafların 'özel yaşam alanına ilişkin görüntü' sayılamayacağı gerekçesiyle fotoğrafçıyı beraat ettirdi. Dosya temyize taşındı ve Yargıtay 12. Ceza Dairesi, fotoğrafların kişisel veri niteliğinde olduğuna vurgu yaparak beraat kararını bozdu. Yargıtay’a göre fotoğrafların izinsiz şekilde başkalarına gösterilmesi hukuka aykırı veri paylaşımı anlamına geliyor. Bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, fotoğrafçıyı 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

Kaynak: AA