Yargıtay’dan Dikkat Çeken Mısra Öz Kararı!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren faciasında 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı. Olayın ardından adalet arayışını sürdüren Mısra Öz, dava sürecinde mahkeme heyetine yönelik "Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heye" sözleri nedeniyle yargılanmıştı. Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Öz’e 'kamu görevlilerine hakaret' suçlamasından 8 bin 840 TL para cezası vermişti.

YARGITAY'DAN DÖNDÜ

Mısra Öz’ün avukatının istinaf başvurusu İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddedilince dosya Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kararı bozarak dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetti. Bu arada Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mısra Öz hakkında bir kez daha 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açtı. Bu dosyanın beşinci duruşması 27 Kasım’da Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Kaynak: ANKA