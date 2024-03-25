Yargıtay'daki başkanlık seçiminde ikinci turda da kazanan yok

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak başkanını belirlemek için Yargıtay'ın 348 üyesi, bugün sandığa gitti.

İKİNCİ TURDA DA SONUÇ YOK

Yargıtay'daki başkanlık seçimlerinde ikinci turda da sonuç çıkmadı.

İkinci tur oylamasında Yargıtay Başkanı Akarca 82, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 46, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 74, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 94, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 36 oy aldı.

KAZANAN ÇIKMADI

Yargıtay Başkanlığı seçimimin ilk turunda kazanan çıkmadı.

Hiçbir aday yeterli oyu alamazken, mevcut Başkan Mehmet Akarca 88, Ömer Merkez 71, Muhsin Şentürk 70, Adem Albayrak 50 Ayhan Tuncal da 47 oy aldı. 7 oy da geçersiz sayıldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Akarca dahil Yargıtay üyelerinin her biri başkan adayı olabilecek. Adayların, seçilmek için 175 üyenin oyunu alması gerekecek. Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde seçimlere devam edilecek.

Dördüncü ve beşinci oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamaması halinde yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla seçimler tekrarlanacak. Bu seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekecek.

Adaylar arasında Mevcut Başkan Akarca ile birlikte, terör davalarının temyiz incelemesini yapmakla görevli Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk bulunuyor. Şentürk'ün başkanlığını yaptığı daire, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Milletvekili Can Atalay için verdiği hak ihlali kararlarına uymamıştı.