Yargıtay seçiminde ikinci gün: Can Atalay kararına imza atan daire başkanı listede

Yargıtay'da başkanlık seçimine bugün yapılacak 4'üncü tur oylama ile devam edilecek. Seçimde 3'üncü turda en çok oy alan 3 aday yarışacak.

Yargıtay seçiminde ikinci gün: Can Atalay kararına imza atan daire başkanı listede

Yargıtay'da başkanlık seçimi bugün devam edecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu.

Bu kapsamda, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve dün sabah saat 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk iki turunda hiçbir adayın 348 olan Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu en az 175 oyu alamaması üzerine üçüncü tur oylama yapıldı.

Seçimin üçüncü turunda, Yargıtay Başkanı Akarca 110, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 22, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ile 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 96, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 10 oy aldı.

Bu sonuçla, seçim bugün yapılacak dördüncü tur oylamasına kaldı.

96 oyla seçimin 4. turuna katılmaya hak kazanan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın AYM tarafından verilen hak ihlali kararını uygulamamasıyla biliniyor.

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