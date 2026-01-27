Yargıtay 'Güven Kırıcı Davranış' Dedi, Gizlenen Psikolojik Tedaviyi Boşanmada Tam Kusur Saydı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik öncesi psikolojik tedavi ve ilaç kullanımını eşinden gizleyen kişinin, 'evlilik birliğini sarsan güven kırıcı davranış' nedeniyle boşanmada tam kusurlu sayılacağına hükmetti.

Gaziantep 9'uncu Aile Mahkemesi'nde görülen davada davacı, eşinin evlenmeden önce psikolojik tedavi gördüğünü ve ilaç kullandığını kendisinden gizlediğini, bu durumu evlendikten sonra öğrendiğini belirterek boşanma davası açtı.

Taraflar arasındaki mesajlaşma kayıtlarında ise kadının, psikolojik rahatsızlığını ve tedavi gördüğünü eşinden gizlediğini kabul ettiği tespit edildi.

YEREL MAHKEME VE İSTİNAF REDDETTİ

Gaziantep 9'uncu Aile Mahkemesi, evlilik öncesi psikolojik rahatsızlığının boşanma sebebi yapılamayacağı gerekçesiyle boşanma davasının reddine karar verdi.

Kararın istinaf edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Hukuk Dairesi de evlilikten önceki nedenlere dayanılarak boşanma davası açılamayacağını, bu durumun şartları varsa ancak evliliğin iptali davasına konu edilebileceğini belirterek, yerel mahkeme kararını uygun buldu.

YARGITAY'DAN SON KARAR

Bölge Adliye Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, alt derece mahkemelerinin gerekçesini yetersiz buldu.

Kararda, davalının evlilik öncesinde psikolojik tedavi gördüğünü eşine söylemediği gibi bu durumu evlilik birliği boyunca da gizlemeye devam ettiği, bu davranışın güven sarsıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Yargıtay, davalının bu tutumuyla evlilik birliğinin sarsılmasında tam kusurlu olduğunun anlaşıldığını, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizliğin oluştuğunu belirtti.

Yargıtay, davacının boşanma davası açmakta haklı olduğu sonucuna vararak, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi’nin boşanma davasının reddine ilişkin kararını bozdu.

Dosya, yeniden değerlendirme yapılmak üzere Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: DHA

