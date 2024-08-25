Yargıtay Düğün Takıları İçin Son Noktayı Koydu: Şimdiye Kadar Verilen Bütün Kararları Unutun

Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Mesut Öcal’ın görüşlerine yer vererek Yargıtay’ın bu kararının nedenlerini değerlendirdi. Öcal, kararın modern ve eşitlikçi bir yaklaşımla alındığını belirterek, toplumsal değerlerin ve ekonomik koşulların değişiminin bu kararda etkili olduğunu vurguladı.

Öcal, "Kadının toplumdaki konumu ve ekonomik değişiklikler, gelenekselden moderne geçiş ve düğünlerde takı verme geleneğinin değişmesi, bu kararı etkileyen faktörler arasında. Bu karar, takıların evliliğin ortak bir sermayesi olarak görülmesi açısından önemli. Geçmişte takılar genelde kadının ailesine gidiyordu, bu da kadının bir mal gibi ‘alınıp satılması’ anlamına geliyordu. Artık bu anlayış değişiyor" şeklinde konuştu.