Yargıtay Düğün Takıları İçin Son Noktayı Koydu: Şimdiye Kadar Verilen Bütün Kararları Unutun
Yargıtay, daha önce "Ayrılık halinde çiftler arasında anlaşma varsa dikkate alınır, eğer anlaşma yoksa örf ve adetlere göre tüm ziynetler kadınındır" şeklindeki içtihadını değiştirdi. Yeni karar ile birlikte, düğün takıları artık kime takılmışsa o kişinin malı sayılacak.
Hürriyet yazarı Fulya Soybaş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Mesut Öcal’ın görüşlerine yer vererek Yargıtay’ın bu kararının nedenlerini değerlendirdi. Öcal, kararın modern ve eşitlikçi bir yaklaşımla alındığını belirterek, toplumsal değerlerin ve ekonomik koşulların değişiminin bu kararda etkili olduğunu vurguladı.
Öcal, "Kadının toplumdaki konumu ve ekonomik değişiklikler, gelenekselden moderne geçiş ve düğünlerde takı verme geleneğinin değişmesi, bu kararı etkileyen faktörler arasında. Bu karar, takıların evliliğin ortak bir sermayesi olarak görülmesi açısından önemli. Geçmişte takılar genelde kadının ailesine gidiyordu, bu da kadının bir mal gibi ‘alınıp satılması’ anlamına geliyordu. Artık bu anlayış değişiyor" şeklinde konuştu.
Yeni içtihada göre, ziynet eşyalarının paylaşımında üç ana kural geçerli olacak:
1. Çiftler arasında var olan anlaşmalar geçerli sayılacak.
2. Anlaşma yoksa ve yerel örf-adetler ispatlanabilirse, bu kurallar geçerli olacak.
3. Her iki durum da yoksa, düğünde takılan ziynetler, kime takılmışsa o kişinin olacak; geline takılanlar gelinin, damada takılanlar damadın olacak.
Yargıtay, ziynet eşyalarının kişiye özgü olup olmadığını da dikkate alacak. Öcal, "Takılan ziynet eşyası, kadın veya erkeğe özgü bir şeyse o kişiye verilmiş sayılır" şeklinde bir kriter getirildi. Ancak Öcal, bu uygulamanın eksik olduğunu belirterek, "Tüm hediyelerin bir arada değerlendirilmesi ve kadın ya da erkeğe özgü olan ziynetlerin de (istisnai durumlar hariç) ortak ve eşit şekilde bölüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.