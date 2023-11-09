Yargıdaki krizin ardından İYİ Parti'den Yargıtay'ın önüne çağrı

İYİ Parti, yargıdaki krizin ardından Yargıtay'ın önünde toplanacağını açıkladı.

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Yargıdaki krizin ardından İYİ Parti'den Yargıtay'ın önüne çağrı

Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin verdiği ‘hak ihlali’ kararını yok saymasının ardından kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü.

İYİ Parti’den yapılan açıklamada, bugün saat 13.30’da Yargıtay önünde olunacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin; Bugün Saat 13.30'da Yargıtay (İncek) önündeyiz! İYİ Parti olarak hiçbir hukuk skandalına geçit vermeyeceğiz!

Kaynak: Gerçek Gündem

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Yargıtay İYİ Parti Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay
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