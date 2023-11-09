Yargıdaki krizin ardından İYİ Parti'den Yargıtay'ın önüne çağrı
İYİ Parti, yargıdaki krizin ardından Yargıtay'ın önünde toplanacağını açıkladı.
Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) TİP Hatay milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusuna ilişkin verdiği ‘hak ihlali’ kararını yok saymasının ardından kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü.
İYİ Parti’den yapılan açıklamada, bugün saat 13.30’da Yargıtay önünde olunacağı bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin; Bugün Saat 13.30'da Yargıtay (İncek) önündeyiz! İYİ Parti olarak hiçbir hukuk skandalına geçit vermeyeceğiz!
Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin;
Bugün Saat 13.30'da Yargıtay (İncek) önündeyiz!
İYİ Parti olarak hiçbir hukuk skandalına geçit vermeyeceğiz!🇹🇷— İYİ Parti (@iyiparti) November 9, 2023
Kaynak: Gerçek Gündem
Son Güncelleme: