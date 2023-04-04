Yargıda maaş rahatsızlığı: İstifalar başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Torba Kanun" ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına 15 bin TL'ye varan oranlarda zam yapılmak istenmesi, yargıda hâkim ve savcıların tepkisini çekti. Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle aynı statüde olan birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar düzenleme dışında tutuldu. Yargıda oluşan rahatsızlığın ardından Yargıda Birlik Derneği'nde (YBD) binin üzerine hâkim ve savcının istifa ettiği öğrenildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da karşı olduğu düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarının Anayasa Mahkemesi üyeleriyle eşitlemek amacıyla, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un içerisine 3 özel madde eklenmişti.

30 Mart'ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun uyarınca Yargıtay birinci başkan vekilleri, Danıştay başkan vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yargıtay ve Danıştay daire başkanları, Yargıtay ve Danıştay üyelerinin kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile aynı olacak şekilde yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeyle Yargıtay ve Danıştay Birinci Başkan Vekilleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay ve Danıştay Daire Başkanları ile Adalet Bakanlığı Müsteşarının kıstas aylığı yüzde 86'dan yüzde 90'a çıkarıldı. Yargıtay ve Danıştay üyelerin kıstas aylığının oranı ise yüzde 83'ten yüzde 86'ya yükseltildi.

Ancak birinci sınıf hâkim ve savcıların kıstas aylığında ise bir değişiklik yapılmadı ve bu oran yüzde 79'da kaldı. Böylece Yargıtay/Danıştay üyeliğine seçilme hakkı olan birinci sınıf hâkim ve savcılar ile bu üyeler arasındaki makas 4 puandan 7 puana çıktı. Şuan birinci sınıf hakimlerin kıstas oranı yüzde 79…

Ayrıca daha önce "birinci sınıf hâkim ve savcılıkta üç yılını doldurup Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar" ile Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek gösterge oranları eşitti. Bu isimlerin 7 bin 600 ek gösterge oranına sahipti.

Yeni düzenlemeyle Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek göstergesi, 8 bine çıkarılırken, birinci sınıfta üç yılını dolduran hâkim ve savcılarınki ise 7 bin 800'de kaldı. Bu hâkim ve savcılara yalnızca 200 puanlık bir ek gösterge artışı yapıldı. Ancak kanunun değiştirilmemiş halinde, yüksek yargı üyeleriyle birinci sınıfa ayrılan ve üç yılını dolduran hakim ve savcıların göstergeleri aynıydı ve aynı maaşı alıyorlardı.

Yapılan değişiklik sonucunda Yargıtay ve Danıştay Başkanları, Başsavcıları, Daire Başkanları ile Yargıtay ve Danıştay üyelerine 15 bin TL’ye kadar değişen oranlarda zam yapılacak. Yargıtay ve Danıştay üyeleri gibi "birinci sınıfa ayrılan hâkim ve savcılar"ın maaşında ise yalnızca 85 TL gibi bir değişim olacak.

Ayrıca düzenleme yürürlüğe girerse, yüksek yargı başkan ve üyelerinin emekli maaşları ile ikramiyeleri de artacak.

DÜZENLEME PERDE ARKASI

Peki, düzenleme nasıl çıktı?

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin maaşlarına zam düzenlemesini, doğrudan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek TBMM'ye gelmesini sağladığı öğrenildi. Yargıtay ve Danıştay'ın temel amacı ise Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriyle birlikte aynı maaşı almak…

Ancak düzenlemenin TBMM'de görüşmeleri sırasında birinci sınıfa ayrılmış hâkim ve savcıların maaşlarının eskiden olduğu gibi Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle eşit hale getirilmesi için girişimler yapıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da yüksek yargı üyeleriyle birinci sınıf hâkim ve savcılar arasında maaş eşitsizliği yaratan düzenlemeye karşı çıktığı dile öğrenildi. Ancak bu konuda Erdoğan'ın ikna edilemediği öğrenildi. Yargıda Birlik Derneği de bu süreçte girişimlerde bulundu, fakat sonuç alamadı.

MALİYE UZMANI KARŞI ÇIKTI

Bunun nedeninin ise Yargıtay ve Danıştay'ın muhalefetinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin, birinci sınıf hakim ve savcılara da benzer zam yapılmasının bütçeye yük getireceği, bundan Sayıştay denetçilerinin de yararlanacağı gerekçesi oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve Erdoğan'ın onayını bekleyen düzenlemenin ardından adli ve idari yargıdaki hâkim ve savcılar arasındaki tepkilerin arttığı öğrenildi. DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, hâkim ve savcılar tepkilerinin bir bölümünü üyesi oldukları Yargıda Birlik Derneği'ne gösterdi. Yaklaşık 10 bin üyesi olan YBD’den binin üzerinde hâkim ve savcının istifa ettiği bildirildi.

DW Türkçe'ye konuşan bir YBD yöneticisi, "Düzenleme, hâkim ve savcılar arasında büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Biz zamdan hâkim ve savcıların da yararlanması için çok uğraştık ancak sonuç alamadık. Tepkilerini de bize gösteriyorlar" dedi.

YARGIÇLAR SENDİKASI: YARGIDA AYRICALIKLI SINIF YARATILIYOR

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, düzenlemeyi eleştirerek, bu tasarıyla yargıda ayrıcalıklı bir sınıf yaratılacağını söyledi. Olayın bir yargı bağımsızlığı meselesi olarak görmek gerektiğini ifade eden Pehlivan, düzenlemenin yargıdaki iş barışını bozacağını ve küskünlüklere yol açacağını kaydetti.

Enflasyondan yalnızca yüksek yargı üyelerinin değil, herkesin olumsuz etkilendiğini ve geçim sıkıntısı yaşadığını ifade eden Pehlivan, "Pek çok genç meslektaşımız maaşların durumu itibariyle evlenemediklerinden söz etmektedir. Eğer enflasyondan kaynaklı iyileştirme yapılacaksa bunu herkese yaygınlaştırılması gerekir" dedi.