Yardım Kolisinden 7 Milyon Liralık Borç Çıktı!

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Amoniel Üneşi, haziran ayında yardım kolisi almak için imza attıktan bir ay sonra gelen bir tebligatla 182 bin euro ((6 milyon 752 bin 748 Türk Lirası) borçlandırıldığını öğrendi. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte Üneşi, avukatı aracılığıyla "yardım kolisi" bahanesiyle kendisine senet imzalatan M.D. ve Ü.D. hakkında suç duyurusunda bulundu.

ISRAR ÜZERİNE GELEN KOLİLERİ ALDI

Midyat’ın kırsal Akçakaya Mahallesi’nde yalnız yaşayan Süryani Amoniel Üneşi, İsveç’teki ağabeyinin gönderdiği para ve evinde beslediği keçilerle geçimini sağlıyordu. İddiaya göre, Üneşi’ye daha önceden tanıdığı M.D. ve Ü.D. tarafından haziran ayında yardım kolisi getirildi. M.D., bir binbaşının 100 yardım kolisi dağıttığını ve son koliyi Üneşi’ye getirdiklerini söyledi. Üneşi, ihtiyacı olmadığını belirtse de ısrar üzerine koliyi kabul etti ve teslim aldığına dair bir kağıt imzaladı. Ancak 17 Temmuz’da gelen tebligatla 182 bin euro borçlandırıldığını öğrendi.

Üneşi’nin ağabeyi Kenan Üneşi, İsveç’ten apar topar Midyat’a gelerek avukatı Beşir Romioğlu aracılığıyla icra takibinin durdurulması için dava açtı ve "yardım kolisi" bahanesiyle senet imzalatan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Amoniel Üneşi, yaşadığı durumu şu sözlerle anlattı:

“Bir koli getirdiler. Bana ‘Binbaşı yardım veriyor, herkese dağıttık, sadece bu kaldı, bunu da al’ dediler. İhtiyacım olmadığını söyledim ama ‘Bir fakir fukaraya da verebilirsin’ deyince aldım. ‘İmzanı at, bunu binbaşıya göstereceğiz’ dediler. Kağıdı okumadım, ona güvendim, imzamı attım. Senet olduğunu bilmiyordum. Şimdi 182 bin avro istiyorlar. Bu parayı nasıl ödeyeceğim? Beni kandırdılar, dolandırdılar.”

KANDIRIP SENETE İMZA ATTIRMIŞLAR

Üneşi’nin ağabeyi Kenan Üneşi de kardeşinin yalnız ve tecrübesiz biri olduğunu vurgulayarak, “Kardeşim, kimsesiz ve sosyal hayat tecrübesi olmayan biri. Sadece birkaç hayvanla uğraşıyor. 182 bin euro istiyorlar, böyle bir parası yok. Devletin kardeşime sahip çıkmasını ve bu kişilerin cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Avukat Beşir Romioğlu ise müvekkilinin görme engeli bulunduğunu ve toplumda zeka geriliği olarak bilindiğini belirterek, “Müvekkilimize karşı hileli bir eylemle senet imzalatılmış. Müvekkilimiz, kağıdı güven duyarak imzalamış ve neyi imzaladığını bilmiyor. Bu kişiler müvekkilimiz hakkında 182 bin euro üzerinden icra takibi başlattı. Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi’nde icranın durdurulması ve borçlu olmadığının tespiti için dava açtık. Aynı zamanda ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Amaç, müvekkilimizin ailesinden kalacak mallara el koymaktır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA