Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge için toplanan yardımlar arasından çıkan notlar okuyanları duygulandırıyor.

Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor - Resim: 1

Kahramanmaraş'ta meydana iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından bölgeye yollanan yardımlar ekipler tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.

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Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor - Resim: 2

Yardım malzemelerinin içinden duygu dolu notlar da çıkıyor.

İşte görenleri duygulandıran o notlar...

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Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor - Resim: 3
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Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor - Resim: 4
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