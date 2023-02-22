Yardım kolilerinden çıkan notlar duygulandırıyor
Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölge için toplanan yardımlar arasından çıkan notlar okuyanları duygulandırıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana iki büyük depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasından bölgeye yollanan yardımlar ekipler tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.
Yardım malzemelerinin içinden duygu dolu notlar da çıkıyor.
İşte görenleri duygulandıran o notlar...